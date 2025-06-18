نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جارسيا يودع جماهير إسبانيول قبل الانضمام إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول رحيله بشكل رسمي عن الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة بصدد الإعلان عن ضم جارسيا

ونشر الإسباني جارسيا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، ودع من خلاله جماهير إسبانيول، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف برشلونة خلال الساعات القادمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة يعمل على إعلان الصفقة بشكل رسمي الأربعاء المقبل والتقاط الصور وتوقيع العقد يوم الخميس.

وأكدت الصحيفة، أن النادي الكتالوني تمكن من تفعيل الشرط الجزائي في عقد خوان جارسيا، والمقدر بنحو 25 مليون يورو، حيث كان يمتد عقد الحارس الإسباني مع إسبانيول حتى يونيو 2028.

وشهدت الأيام الأخيرة صراع شرس من جانب العديد من الأندية الإنجليزية وعلى رأسهم مانشستر سيتي، إلا أن رغبة جارسيا في الانتقال إلى صفوف العملاق الكتالوني هي التي حسمت الأمور.

وقدم الحارس الإسباني صاحب الـ 24 عامًا موسمًا مميزًا مع فريقه إسبانيول، حيث خاض 38 مباراة بكافة المسابقات، نجح في المحافظة على نظافة شباكه في 8 مباريات.

