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أحمد جودة - القاهرة -

ألمح مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إلى أن جاك غريليش قد يحتاج إلى التفكير في الرحيل عن النادي في الصيف للحصول على فرصة للعب بشكل منتظم بعد أن تم استبعاد الدولي الإنجليزي من التشكيل المسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم الموسعة للأندية.

جوارديولا يلمح إلى رحيل جريليش

وشارك لاعب الوسط الهجومي (29 عامًا)، الذي تعاقد معه السيتي من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في 2021، أساسيًا في 7 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-2025.

وفي حديثه قبل المباراة الافتتاحية للسيتي في المجموعة السابعة أمام الوداد البيضاوي المغربي، أقر غوارديولا بأن مستقبل غريليش لا يزال يكتنفه الغموض.

وقال غوارديولا للصحافيين في فيلادلفيا أمس الثلاثاء "أجرينا محادثات معه وقررنا أنه سيكون من الأفضل بالنسبة له عدم السفر إلى كأس العالم للأندية".

وأضاف "جاك لاعب استثنائي، اختياراتي الفنية هي السبب الوحيد لعدم لعبه الموسم الماضي، توصلنا الآن إلى نتيجة مفادها أنه يحتاج للمشاركة في المباريات، كان النادي صريحًا وصادقًا معه وهو كذلك".

وأكد غوارديولا على أهمية الدور الذي لعبه غريليش مع الفريق حين فاز سيتي بالثلاثية في موسم 2022-2023 إضافة إلى تأثيره خلال فترة وجوده في أستون فيلا، ومع ذلك، أقر غوارديولا بأن الموسمين الماضيين شهدا معاناة اللاعب من أجل الحفاظ على ثبات المستوى.

وقال غوارديولا "يكن غريليش للفريق حبًا واحترامًا كبيرًا، رأينا أنه من الأفضل له عدم السفر والبقاء في مانشستر، والعثور على مكان يستطيع فيه اللعب مرة أخرى وإعادة اكتشاف المستوى الذي ظهر به في العام الذي حققنا فيه الثلاثية أو خلال الفترة التي قضاها في أستون فيلا.

"الحقيقة أنه لم يلعب بما فيه الكفاية خلال الموسمين الماضيين، وهو بحاجة إلى العودة إلى اللعب بانتظام، والشعور بحماس المنافسة كل ثلاثة أيام".

ورغم أن غوارديولا ترك الباب مفتوحًا أمام بقاء غريليش في ملعب الاتحاد، فإنه أقر بأن اللاعب والنادي سيستغلان كأس العالم للأندية للتفكير في مستقبله.

وقال "لا أعرف ما إذا كان مستقبله سيكون في مانشستر.

"سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي هو لاعب في مانشستر سيتي وإذا كان القرار يقضي بعودته فأهلًا به".