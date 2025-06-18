نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين المتوقع أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب نادي العين الإماراتي مواجهة يوفنتوس الإيطالي والذي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب أودي فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة الفريقين المرتقية ضمن منافسات المجموعة السابعة في المونديال.

ويشارك الفريقين بجانب الوداد المغربي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

تشكيل العين المتوقع لمواجهة يوفنتوس الإيطالي

‎حراسة المرمى: روي باتريسيو

‎خط الدفاع: أديس ياسيتش – رامي ربيعة – مارسيل راتنيك – فاكوندو زابالا.

‎خط الوسط: يحيى نادر – محمد عباس – بالاسيوس

‎خط الهجوم: لابا كودجو – سفيان رحيمي – أليخاندرو كاكو

موعد مباراة العين الإماراتي ويوفينتوس الإيطالي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجر الخميس بتوقيت القاهرة وللمملكة العربية السعودية.

و تنقل المباراة على شبكة DAZN صاحبة حقوق جميع مباريات البطولة، وستذاع مجانا باللغة العربية عبر موقعها الرسمي.

