نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي العين الإماراتي استعداداته لمواجهة يوفنتوس الإيطالي والذي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب أودي فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة الفريقين المرتقية ضمن منافسات المجموعة السابعة في المونديال.

وعن أبرز اللاعبين يعد رامي ربيعة أبرز المنضمين قبل المونديال.

ويشارك الفريقين بجانب الوداد المغربي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد مباراة العين الإماراتي ويوفينتوس الإيطالي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجر الخميس بتوقيت القاهرة وللمملكة العربية السعودية.

و تنقل المباراة على شبكة DAZN صاحبة حقوق جميع مباريات البطولة، وستذاع مجانا باللغة العربية عبر موقعها الرسمي.

