نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد العين الإماراتي لمواجهة يوفنتوس الإيطالي والذي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب أودي فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة الفريقين المرتقية ضمن منافسات المجموعة السابعة في المونديال.

ويشارك الفريقين بجانب الوداد المغربي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد مباراة العين الإماراتي ويوفينتوس الإيطالي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجر الخميس بتوقيت القاهرة وللمملكة العربية السعودية.

و تنقل المباراة على شبكة DAZN صاحبة حقوق جميع مباريات البطولة، وستذاع مجانا باللغة العربية عبر موقعها الرسمي.

