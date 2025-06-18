الرياضة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لتعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا.. والإعلان الرسمي خلال 48 ساعة

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الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لتعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا.. والإعلان الرسمي خلال 48 ساعة

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أحمد جودة - القاهرة - عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا مع جون إدوارد المرشح لمنصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة، والتطرق للتصور المقدم من جون إدوارد بشأن ملف كرة القدم بالنادي، وتم الاتفاق على وضع الروتوش الأخيرة بشأن التعاقد مع المدير الرياضي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي بشكل رسمي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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