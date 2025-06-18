الرياضة

ليفربول يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث

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ليفربول يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث

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أحمد جودة - القاهرة - قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن ليفربول سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه عندما يستضيف بورنموث على ملعب آنفيلد، في 15 أغسطس (آب) المقبل، بينما يلعب آرسنال أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، في مباراته الافتتاحية بعدها بيومين.

ويحلّ مانشستر سيتي، الذي يتطلع للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز السابع، تحت قيادة بيب غوارديولا، ضيفًا على ولفرهامبتون واندرارز في مباراته الافتتاحية للموسم، يوم 16 أغسطس.

وينطلق الموسم الجديد بمباراة واحدة في 15 أغسطس، وينتهي في 24 مايو (أيار) 2026.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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