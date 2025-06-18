جوارديولا يطالب نجم السيتي بالتفكير في الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - ألمح مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إلى أن جاك غريليش قد يحتاج إلى التفكير في الرحيل عن النادي في الصيف للحصول على فرصة للعب بشكل منتظم، بعد أن تم استبعاد الدولي الإنجليزي من التشكيلة المسافرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم الموسعة للأندية.

شارك لاعب الوسط الهجومي (29 عامًا)، الذي تعاقد معه سيتي من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في 2021، أساسيًا في 7 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-2025.

وفي حديثه قبل المباراة الافتتاحية للسيتي في المجموعة السابعة أمام الوداد البيضاوي المغربي، أقرّ جوارديولا بأن مستقبل غريليش لا يزال يكتنفه الغموض.

وقال جوارديولا للصحافيين في فيلادلفيا، أمس الثلاثاء: «أجرينا محادثات معه، وقررنا أنه سيكون من الأفضل بالنسبة له عدم السفر إلى كأس العالم للأندية».

وأضاف: «جاك لاعب استثنائي، اختياراتي الفنية هي السبب الوحيد لعدم لعبه الموسم الماضي. توصلنا الآن إلى نتيجة مفادها أنه يحتاج للمشاركة في المباريات. كان النادي صريحًا وصادقًا معه، وهو كذلك».

وأكد جوارديولا أهمية الدور الذي لعبه غريليش مع الفريق حين فاز سيتي بالثلاثية موسم 2022-2023، إضافة إلى تأثيره خلال فترة وجوده في أستون فيلا. ومع ذلك، أقرّ غوارديولا بأن الموسمين الماضيين شهدا معاناة اللاعب من أجل الحفاظ على ثبات المستوى.

وقال جوارديولا: «يكن غريليش للفريق حبًّا واحترامًا كبيرين. رأينا أنه من الأفضل له عدم السفر والبقاء في مانشستر، والعثور على مكان يستطيع فيه اللعب مرة أخرى وإعادة اكتشاف المستوى الذي ظهر به في العام الذي حققنا فيه الثلاثية، أو خلال الفترة التي قضاها في أستون فيلا. الحقيقة أنه لم يلعب بما فيه الكفاية خلال الموسمين الماضيين، وهو بحاجة إلى العودة إلى اللعب بانتظام، والشعور بحماس المنافسة كل 3 أيام».

ورغم أن جوارديولا ترك الباب مفتوحًا أمام بقاء غريليش في ملعب «الاتحاد»، فإنه أقر بأن اللاعب والنادي سيستغلان كأس العالم للأندية للتفكير في مستقبله.

وقال: «لا أعرف ما إذا كان مستقبله سيكون في مانشستر. سنرى ما سيحدث. في الوقت الحالي هو لاعب في مانشستر سيتي، وإذا كان القرار يقضي بعودته فأهلًا به».