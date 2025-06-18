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أحمد جودة - القاهرة - يواصل ميلان الإيطالي خطواته الجادة نحو التعاقد مع السويسري جرانيت تشاكا، نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يقترب من حسم صفقة التعاقد مع نجم ليفركوزن

وبحسب الصحفي دانيلو لونغو، فقد توجه المدير الرياضي الجديد لميلان، الألباني إيجلو تاري، إلى ألمانيا في مهمة رسمية لحسم الصفقة، التي يعتبرها النادي اللومباردي من أولويات تعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

ويعتمد مسؤولو ميلان على العلاقات الجيدة لتاري، وخبرته في التفاوض، من أجل التوصل إلى اتفاق مع ليفركوزن، وضم اللاعب السويسري صاحب الأصول الألبانية.

وكان تشاكا قد انضم إلى باير ليفركوزن قادمًا من أرسنال، وقدم مستويات مميزة على مدار موسمين، وساهم بشكل كبير في تحقيق أول لقب للدوري الألماني في تاريخ النادي.