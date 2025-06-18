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أحمد جودة - القاهرة - بدأ بايرن ميونخ الألماني استعداداته لمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني ببطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من الراحة.

"بايرن ميونخ" يبدأ استعداداته لمواجهة بوكا جونيورز في مونديال الأندية

بدأ بايرن البطولة بتحقيق فوز ساحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10/صفر، لكنه سيواجه تحديا أكبر حينما يواجه العملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة يوم الجمعة المقبل.

شوهد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، وهو يقود سيارة جولف حول مقر إقامة الفريق البافاري.

سمح كومباني للاعبين باصطحاب زوجاتهم وابنائهم خلال مرحلة دور المجموعات.

أفادت تقارير أن الإنجليزي هاري كين، مهاجم الفريق، استغل الفرصة ليذهب إلى مدينة ديزني للألعاب أمس الاثنين، فيما قضى توماس مولر يوم الإجازة وهو يلعب الجولف.

ويتوجه بايرن ميونخ إلى مدينة ميامي يوم الخميس، حيث سيواجه بوكا جونيورز على ملعب "هارد روك".