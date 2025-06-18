نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد تشابي الونسو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ملامح تشكيل فريقه الذي سيدخل به لقاء نظيره فريق الهلال السعودي اليوم الاربعاء الموافق 18/6/2025 في لقاء قوي ومرتقب بينهم بستاد هارد روك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ارنولد، اسينسيو، هويسن، جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام.

خط الهجوم: جولر، فينيسيوس، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة مباراة السيتي والوداد المغربي بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويأتي تردد mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.