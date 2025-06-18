نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي سيميوني انزاجي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الاربعاء الموافق 18 يونيو الحالي في لقاء ناري بينهم بستاد هارد روك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، تمبكتي، كوليبالي، لودي.

خط الوسط: كنو، نيفيز، سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، سالم، ليوناردو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة مباراة السيتي والوداد المغربي بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويأتي تردد mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.