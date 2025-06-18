نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر محمد أمين بن هاشم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الاربعاء الموافق 18 يونيو الحالي في لقاء مرتقب بينهم بستاد لينكون فاينانشال فيلد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: مفيد، حركاس، بوطويل، ناسيك.

خط الوسط: مترجي، مبارك، الزمراوي.

خط الهجوم: امرابط، اوبنج، رايحي.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة مباراة السيتي والوداد المغربي بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.