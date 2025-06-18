معلق مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يفتتح فريق الهلال السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة نظيره الإسباني ريال مدريد، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

معلق مباراة الهلال وريال مدريد

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب هارد روك بمدينة فلوريدا الأمريكية.

تذاع المباراة عبر قنوات أم بي سي مصر، وكذلك قناة أم بي سي أكشن بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي، حمادة العنزي، كما ستنقل عبر منصة «Dazn».

ويقع فريق الهلال السعودي في المجموعة الثامنة، والتي تضم كل من:

باتشوكا المكسيكي، ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثالث عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم.