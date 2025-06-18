تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره المغربي فريق الوداد، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تقام المباراة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، بمدينة فيلادلفيا، وتذاع عبر منصة «Dazn» الأمريكية بشكل مجاني.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام الوداد المغربي

ومن المقرر أن يبدأ المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- ريان آيت نوري - روبن دياز- جوسكو غفارديول.

وسط الملعب: تيجاني ريندرز - رودري - ريان شرقي.

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينغ هالاند - عمر مرموش.

يذكر أن فريق الوداد البيضاوي المغربي يقع في المجموعة السادسة، والتي تضم كل من:

العين الإماراتي، يوفينتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي.