نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، بمواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 مساء الأربعاء، الموافق 18 يونيو الجاري، على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد»،

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي على الهواء مباشرة عبر منصة dazn، التي أعلنت إذاعتها لمباريات بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي.

تردد قناة dazn

التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.