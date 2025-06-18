القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم، عن القنوات الناقلة للموقعة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق الهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على أرضية ملعب «هارد روك» الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع فريق ريال مدريد، في المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية 2025، مع كلا من فريق باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، بالإضافة إلى الهلال السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وأعلنت مجموعة قنوات MBC عن إذاعة مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومنهم قناة MBC Action، وقناتي MBC مصر 1 HD وMBC مصر 2 HD، بالإضافة إلى قناة MBC 5.

وستنقل المباراة مجانا كذلك على قناة Sports First، بالإضافة إلى منصة DAZN البريطانية التي تنقل المباراة مباشرة عبر الإنترنت.