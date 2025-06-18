نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الأربعاء 18-6-2025 على ملعب "هارد روك ستاديوم"، وذلك في إطار أولى جولات مرحلة المجموعات بمونديال الأندية.

ويتواجد الفريق الإسباني في المجموعة الثامنة برفقة أندية باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد الإسباني ضد الهلال السعودي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد الهلال في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة ريال مدريد ضد الهلال مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض، كما تذاع أيضًا على قناة MBC ACTION، بتعليق المعلق السعودي فهد العتيبي.