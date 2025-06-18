نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره الوداد المغربي مساء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويتواجد الفريق الإنجليزي في المجموعة السابعة برفقة أندية يوفنتوس الإيطالي، العين الإماراتي، الوداع المغربي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد في كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الوداد المغربي اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الوداد في كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات DAZN APP، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق خالد الغول.