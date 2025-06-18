نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاثة مباريات قوية اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وتعد أبرز مباريات اليوم، لقاء إنتر ميلان الإيطالي ضد مونتيري المكسيكي، ومانشستر سيتي الإنجليزي ضد الوداد البيضاوي المغربي، وريال مدريد ضد الهلال السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية

مونتيري ضد إنتر ميلان في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر سيتي ضد الوداد البيضاوي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ضد الهلال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لهذا اللقاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض، فيما تذاع باقي المباريات على موقع DAZN.