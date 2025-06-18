نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.. زيزو أساسيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، عن ملامح التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن النجم محمود حسن "تريزيجيه" سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر.

ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

وقال هشام، في تصريحات تليفزيونية، إن "تريزيجيه سيبدأ المباراة بشكل أساسي، بينما لا يعاني المغربي أشرف بن شرقي من أي إصابات، وقد يظهر في اللقاء إما كأساسي أو بديل، وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني أثناء المباراة".

وأكد هشام أن التشكيلة الأساسية للأهلي لن تشهد تغييرات كبيرة، باستثناء دخول أحمد سيد "زيزو" بدلًا من إمام عاشور، الذي يغيب بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

مفاضلة ثلاثية على مركز الظهير الأيسر

وأوضح هشام أن مركز الظهير الأيسر لا يزال محل دراسة من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، حيث يُجري الجهاز مفاضلة بين الثلاثي: كريم الدبيس، مصطفى العش، ويحيى عطية الله، مع تراجع فرص أحمد نبيل "كوكا" في دخول التشكيل الأساسي.

وأشار إلى أن كريم الدبيس ظهر بشكل جيد خلال تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، مما يجعله منافسًا قويًا ليحيى عطية الله، خاصة أن الاختيار النهائي سيعتمد على النهج الخططي الذي سيتبعه ريبيرو أمام الفريق البرازيلي.

واختتم هشام تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المواجهة أمام بالميراس، مشيرًا إلى أن الفريق البرازيلي يتميز بامتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب قدرات بدنية عالية، ما يفرض على الأهلي إعدادًا تكتيكيًا وبدنيًا خاصًا لهذه المباراة المرتقبة.