نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تمنع توتنهام من بيع سون لهذا السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل نجم وقائد نادي توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مع اقتراب نهاية عقده الحالي، وسط اهتمام متزايد من أندية كبرى، أبرزها من دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى رغبة جوزيه مورينيو، مدربه السابق، في استقطابه إلى نادي فناربخشة التركي.

كوريا الجنوبية تمنع توتنهام من بيع سون

ينتهي عقد سون مع توتنهام بنهاية موسم 2025-2026، مما يجعل اللاعب أمام عدة سيناريوهات محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع تزايد التكهنات حول رغبته في خوض تجربة جديدة.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن سون بات منفتحًا على فكرة الرحيل عن الفريق في صيف 2026، معتبرًا أن إنهاء رحلته مع النادي بعد عشر سنوات من العطاء، وفي أعقاب التتويج بلقب الدوري الأوروبي الشهر الماضي، سيكون نهاية مثالية ومشرّفة لمسيرته في لندن.

تشير التقارير إلى أن إدارة توتنهام لن تتسرع في التخلي عن أحد أبرز نجوم الفريق، ليس فقط لما يمثله من ثقل فني كبير داخل الملعب، بل أيضًا بسبب أهميته التجارية والتسويقية الضخمة، خاصة في السوق الآسيوية.

ويُعد سون أحد أعمدة المشروع التسويقي للنادي في كوريا الجنوبية، حيث تحظى مبارياته بمتابعة جماهيرية هائلة، وتدر شعبية اللاعب أرباحًا مالية ضخمة للنادي من خلال عقود الرعاية والبث.

جولة آسيوية تؤجل الحسم

وترتبط مسألة رحيل سون في الوقت الراهن بعقبة كبيرة تتمثل في الجولة التحضيرية الآسيوية التي ينظمها النادي في أغسطس المقبل، والتي تشمل مباراة ودية مرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد، يوم 3 أغسطس، في العاصمة الكورية سيول.

وبحسب بنود العقد المبرم مع الجهات المنظمة للمباراة، فإن مشاركة سون في المباراة شرط أساسي، حتى في حال تعرضه للإصابة، ما يجعل خروجه من الفريق قبل هذا الموعد أمرًا بالغ الصعوبة.