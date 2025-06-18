نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف سبب غياب أحمد نبيل "كوكا" عن المران قبل مواجهة بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب غياب اللاعب أحمد نبيل "كوكا" عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

إصابة في الركبة تبعد "كوكا"

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب يعاني من كدمة في الركبة، مشيرًا إلى أن كوكا اكتفى بأداء تدريبات خفيفة داخل صالة الجيم أمس، بينما قرر الجهاز الطبي منحه راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم، لتجنب تفاقم الإصابة.

وأكد جاب الله أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لتقييم حالته بشكل أدق وتحديد موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي.

استعدادات الأهلي لمواجهة بالميراس

يواصل النادي الأهلي استعداداته المكثفة لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة (الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا).

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي في اللقاء الذي أقيم على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.