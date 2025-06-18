نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة بعد فرصة إنتر ميامي: «اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب الهجوم الجماهيري الذي تعرض له بسبب إهدار فرصة محققة في اللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي، خرج لاعب الأهلي حسين الشحات عن صمته برسالة إنسانية حملت في طياتها معاني العتاب والدعوة للتسامح والتقدير.

حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة بعد فرصة إنتر ميامي

ونشر الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام رسالة مطولة قال فيها:

"إذا رأيت مهمومًا، فبشّره بفرج الله الواسع القريب،

وإذا رأيت معسرًا، فبشّره بتيسير الله عاجلًا أم آجلًا،

وإذا رأيت مريضًا، فبشّره بلطف الله وعنايته،

فهو سبحانه وتعالى الشافي المعافي، الذي يقول للشيء: كن، فيكون."

وأضاف الشحات موجهًا حديثه بطريقة غير مباشرة إلى منتقديه: "وقولوا للناس حُسنى، اجبروا الخواطر، وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وتلطفوا بأفعالكم؛ اذكروا العشرة، ولا تظلموا أحدًا، وعيشوا أنقياء أصفياء، فهذا منهج الأنبياء."