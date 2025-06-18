أيمن عبد العزيز: الزمالك أنهى الموسم بما يستحق.. وجماهير الأبيض دائمًا في الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن عبد العزيز، المدرب العام لنادي الزمالك، أن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر جاء بمثابة النهاية السعيدة لموسم مليء بالتحديات، مشددًا على أن الفوز جاء بفضل التماسك والثقة في اسم النادي وتاريخه الكبير.

أيمن عبد العزيز: الزمالك أنهى الموسم بما يستحق

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "نهدي لقب كأس مصر لكل أبناء النادي المخلصين، ولكل جماهير الزمالك الوفية، ولمجلس الإدارة الذي وفر لنا كل الدعم."

وأضاف: "الزمالك أنهى الموسم بما يستحق، بحصد لقب هو الأعرق في تاريخ الكرة المصرية، أمام فريق قوي وهو بطل إفريقيا."

وأشار المدرب العام إلى أن الفوز على بيراميدز كان نهاية مثالية للموسم، رغم عدم تحقيق بطولة الدوري، مضيفًا: "الثقة في اسم نادي الزمالك وتاريخه دائمًا ما تصنع الفارق في المباريات الكبرى."

وتابع: "كنت متخوفًا من عدم الحضور الجماهيري في النهائي، لكن جماهير الزمالك كالعادة كانت على الموعد، والرهان دائمًا ما يكون رابحًا حين نراهن على جمهور الزمالك."

وأشاد عبد العزيز بما قدمه لاعبو الفريق خلال النهائي قائلًا: "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، خاصة الكبار منهم الذين دعموا الجهاز الفني وساهموا في التتويج باللقب."

وأوضح: "كنا نطمح في إنهاء المباراة قبل الوصول إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح، لكن يُحسب للفريق التماسك بعد التأخر بهدف، وهذه سمة الفرق الكبرى."

وكشف عبد العزيز عن وجود تواصل مستمر بين أفراد الجهاز الفني والمدير الفني أيمن الرمادي، للخروج بأفضل شكل ممكن في النهائي، مشيرًا إلى أن مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف: "حتى لو لم يشارك شيكابالا أو عبد الله السعيد، مجرد وجودهم يمنح الفريق أفضلية واضحة."

وتحدث عن عمر جابر قائلًا: "عمر أصبح لاعبًا مختلفًا تمامًا.. يملك روحًا وإصرارًا غير طبيعي، وكان أحد أبرز عناصر الفريق في النهائي."

واختتم أيمن عبد العزيز تصريحاته قائلًا: "ما رأيته من اللاعبين هو أقصى درجات الالتزام طوال فترة عملي معهم، ونؤكد أن الفترة الحالية هي فترة بناء حقيقية استعدادًا للموسم الجديد."