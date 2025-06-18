نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريفر بليت ينتصر على أوراوا ريدز بثلاثية في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ريفر بليت في خطف ثلاث نقاط ثمينة من أوراوا الياباني بالفوزعليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة مباراة ريفر بليت ضد أوراوا ريدز الياباني

بدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب لاعبي ريفر بليت الذين سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق كوليديو الذي سدد الكرة برأسه من داخل منطقة الجزاء في الجانب الأيسر لمرمى أوراوا ليعلن عن أول أهداف اللقاء.

جاء باقي أحداث الشوط الأول متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين الذان شنا العديد من الهجمات على كلا المرميين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم ريفر بليت بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو ريفر بليت في التهديف مبكرا تحديدا في الدقيقة 48 من توقيع دريوسي الذي نلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة برأسه لتستقر الكرة في مرمى أوراوا ويعلن عن ثاني أهداف ريفر بليت.

شن لاعبو أوراوا بعض الهجمات الخطيرة على مرمى ريفر بليت حنى نجحوا في تسجيل الهدف الوحيد لهم في المباراة في الدقيقة 58 عن طريق ماتسو الذي نجح في الحصول على الكرة بعد صراع كبير مع لاعبي ريفر بليت ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار مرمى الفريق الأرجنتيني.

نجح لاعبو ريفر بليت في السيطرة على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث والأخير في اللقاء في الدقيقة 73 عن طريق ميزا الذي تلقى تمريرة سحرية من زميله اكونا ليسدد الكرة برأسه وتسكن الكرة شباك أوراوا.

شن لاعبو أوراوا بعض الهجمات من أجل تقليص الفارق في باقي أحداث اللقاء ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز ريفر بليت على أوراوا بثلاثة أهداف مقابل هدف.