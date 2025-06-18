نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي مهدد بالغياب عن قمة ريال مدريد والهلال في كأس العالم الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ريال مدريد الإسباني أزمة محتملة قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر انطلاقها غدًا، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي في المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي تُقام على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

مبابي مريض.. والغياب وارد في الظهور الرسمي الأول لتشابي ألونسو

وتأتي هذه المباراة كأول اختبار رسمي للمدرب الجديد تشابي ألونسو على رأس القيادة الفنية للنادي الملكي، حيث يسعى لتقديم بداية قوية في بطولة عالمية كبرى. إلا أن الغيابات قد تُفسد هذه البداية، بعد تأكد غياب مبابي عن الحصة التدريبية الأخيرة بسبب معاناته من الحمى وارتفاع في درجة الحرارة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فقد فضّل الطاقم الطبي للنادي استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية وبعض الفعاليات التسويقية، كإجراء وقائي لحين استقرار حالته الصحية.

وتبقى مشاركة مبابي في اللقاء رهينة نتائج الفحوصات الطبية النهائية التي سيخضع لها خلال الساعات المقبلة، والتي ستُحدد بشكل قاطع مدى إمكانية ظهوره في أولى مباريات البطولة.

يُذكر أن هذه النسخة من كأس العالم للأندية كانت ستشهد أول ظهور رسمي لمبابي في هذه البطولة، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة له شخصيًا، ولجماهير ريال مدريد التي كانت تترقب مشاهدته على الساحة العالمية بقميص الميرينغي.

وفي حال غيابه، سيكون على تشابي ألونسو إعادة ترتيب أوراقه الهجومية لمواجهة خصم قوي مثل الهلال، بطل آسيا، والذي يسعى بدوره لتسجيل انطلاقة قوية أمام العملاق الأوروبي.