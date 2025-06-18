نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد ربيعة، مدافع سموحة ومنتخب مصر، عن امتنانه للجهاز الفني للفراعنة بقيادة الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن اختياره للانضمام للمنتخب الوطني يُعد خطوة مهمة في مسيرته.

نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية

وقال ربيعة خلال ظهوره في برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "أشكر الكابتن حسام حسن على ثقته، هو وأعضاء الجهاز الفني لهم الفضل عليّ بعد ربنا، وأسعى لتطوير مستواي والاستمرار على نفس الأداء."

وأضاف: "اخترت سموحة لأنه نادٍ كبير ومستقر، وكان هدفي المشاركة أساسيًا، والحمد لله كان وش الخير عليّ، انضممت من خلاله للمنتخب."

وأشار ربيعة إلى التقدير الكبير الذي وجده داخل النادي السكندري، قائلًا: "إدارة سموحة محترمة، وكنا نحصل على أعلى مكافآت في الدوري، رغم أن أصعب فترة كانت عندما دخلنا ضمن فرق الهبوط."

وعن رأيه في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية، قال: "الأهلي شرف الكرة المصرية وقدم مباراة قوية أمام إنتر ميامي."

وفي ختام حديثه، كشف ربيعة عن مستقبله قائلًا: "لدي عروض وسأرحل من خلال نادي سموحة لأنه نادٍ كبير وأقدّره كثيرًا."