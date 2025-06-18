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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل جلسة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكبار، من أجل تحقيق الفوز على نظيره بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية.

تفاصيل جلسة لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كان هناك جلسة بين اللاعبين الكبار في فريق الأهلي والجميع تعهد على المكسب وتحقيق أول ثلاث نقاط في المجموعة ببطولة كأس العالم للأندية ".

وأضاف:" الجميع أتفق أن المشهد الجماعي أهم من أي مشهد فردي لأي لاعب، نجوم الفريق الكبار تحدثوا مع الجميع من أجل مصالحة الجماهير الحمراء".

وأوضح:" هناك في البرازيل حالة قلق وحالة ترقب لمباراة الأهلي كما أن هناك استعدادات خاصة من الجانب البرازيلي للمباراة، ويجب أن تسمعوا جيدا لتصريحات اللاعبين وتصريحات الإعلام البرازيلي في بعض القنوات هناك".