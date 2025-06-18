نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " زيزو يعوض غياب إمام عاشور".. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان.

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، وسام أبو علي، زيزو.