الرياضة

خالد الغندور: محمد حمدي زكي ينضم لحرس الحدود

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خالد الغندور: محمد حمدي زكي ينضم لحرس الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد حمدي ذكي لاعب غزل المحلة اتم انتقاله إلى صفوف فريق حرس الحدود بداية من الموسم المقبل.

خالد الغندور: محمد حمدي زكي ينضم لحرس الحدود

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مصدر مقرب من اللاعب أكد أن محمد حمدي زكي لم يجدد تعاقده مع فريق غزل المحلة وقرر الرحيل، وعقد جلسة مع مسؤولي نادي حرس الحدود اليوم".

واختتم، اللاعب سينضم إلى صفوف حرس الحدود بدايةً من المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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