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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد حمدي ذكي لاعب غزل المحلة اتم انتقاله إلى صفوف فريق حرس الحدود بداية من الموسم المقبل.

خالد الغندور: محمد حمدي زكي ينضم لحرس الحدود

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مصدر مقرب من اللاعب أكد أن محمد حمدي زكي لم يجدد تعاقده مع فريق غزل المحلة وقرر الرحيل، وعقد جلسة مع مسؤولي نادي حرس الحدود اليوم".

واختتم، اللاعب سينضم إلى صفوف حرس الحدود بدايةً من المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد.