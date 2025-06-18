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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد المنستيري التونسي، كشف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب أحمد الجفالي مستمر ضمن صفوف نادي الزمالك المصري، ولا صحة لما يتردد بشأن عودته إلى تونس مجددًا.

خالد الغندور: 16 مليون جنيه في الطريق.. الزمالك ينهى التزاماته في صفقة الجفالي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المصدر أضاف أن إدارة نادي الزمالك تواصلت رسميًا مع الاتحاد المنستيري، وأبلغتهم بسداد القسط الأخير من صفقة انتقال الجفالي، والذي يبلغ 325 ألف دولار، بما يقارب نحو 16 مليون 250 ألف جنيه مصري، شاملًا غرامة تأخير بنسبة 5%.".

واختتم:" المصدر أكد أن الزمالك أخطرهم بأن المبلغ سيتم تحويله إلى حسابات النادي قبل يوم الجمعة المقبل، وذلك عبر إيميل رسمي تلقته إدارة الاتحاد المنستيري من نظيرتها في الزمالك".