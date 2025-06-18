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أحمد جودة - القاهرة - أعرب سلطان السعود، نجم الهلال السعودي السابق، عن تفاؤله الكبير بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق يمتلك كافة المقومات التي تجعله يشرف الكرة السعودية والعربية في هذا المحفل العالمي.

سلطان السعود: الهلال يملك شخصية الفوز على ريال مدريد.. وذاهب لتشريف الكرة السعودية في كأس العالم

وقال السعود في تصريحات عبر "zoom" لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الهلال لم يذهب للمشاركة من أجل الاستمتاع فقط، بل لتقديم أفضل ما لديه وإسعاد الجماهير والفريق يضم لاعبين دوليين على أعلى مستوى، وأجانب أصحاب خبرة، ومدرب كبير بحجم إنزاجي قادر على قيادة الفريق للنجاح."

وأضاف: "صحيح أن الهلال لم يدعم في بعض المراكز، لكن الفريق يملك إسكواد قوي، ولاعبين قادرين على تنفيذ فلسفة المدرب أمام أي منافس، حتى لو كان بحجم ريال مدريد."

وأردف نجم الهلال السابق: "الهلال يمتلك الشخصية التي تجعله يتفوق على ريال مدريد، والجماهير متفائلة للغاية، ولديهم ثقة في تحقيق نتيجة إيجابية."

واختتم تصريحاته قائلًا: "الهلال سيتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، وهدفه الأول هو عبور عقبة ريال مدريد، وبعدها لكل حادث حديث والفريق يملك فرصة كبيرة لتقديم بطولة استثنائية."