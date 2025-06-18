نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة بالميراس.. ماذا قدم الأهلي أمام عمالقة البرازيل في كأس العالم للأندية؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، في المجموعة الأولى التي تضم معهما إنتر ميامي وبورتو البرتغالي.

وتُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيوجيرسي، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة تُجدد الصراع التاريخي بين بطل إفريقيا وعملاق البرازيل.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية البرازيلية

الأهلي يمتلك سجلًا حافلًا بالمواجهات أمام الفرق البرازيلية في مونديال الأندية، حيث خاض حتى الآن 6 مباريات أمام ممثلي البرازيل في البطولة، خسر المارد الأحمر في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحسمها بركلات الترجيح.

سجل لاعبو الأهلي 3 أهداف فقط في شباك أندية البرازيل جاءت بتوقيع الأنجولي فلافيو "هدف"، وأحمد عبدالقادر "هدفين"، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 11 هدفًا.

أولى مواجهات الأهلي أمام الأندية البرازيلية جاءت في نسخة عام 2006، عندما التقى مع نادي إنترناسيونال في نصف النهائي، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت أداءً مشرفًا.

وفي نسخة 2012، واجه الأهلي نادي كورينثيانز في الدور نصف النهائي أيضًا، وخسر بهدف دون رد في لقاء شهد تماسك دفاعي من الفريق الأحمر.

أما المواجهة الأبرز كانت في نسخة 2020، عندما اصطدم الأهلي بنادي بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي قبل أن يحسمه الأهلي لصالحه بركلات الترجيح (3-2)، ليُحقق الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

عاد بالميراس في نسخة 2021 ليثأر من خسارته، ونجح في الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة في نصف نهائي البطولة.

وفي نسخة 2022، التقى الأهلي مع فلامنغو في مباراة تحديد المركز الثالث، لكنه خسر بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة هجومية مفتوحة.

آخر مواجهة جمعت الأهلي أمام الأندية البرازيلية جاءت في نسخة 2023، حين تلقى هزيمة جديدة أمام فلومينينسي بنتيجة 2-0.