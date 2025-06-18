نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: "العميد" أسطورة يستحيل تكرارها.. ومصر تملك مهاجمين جيدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام حسن مهاجم وهداف مودرن سبورت الحالي وسموحة والأهلي السابق، أن حسام حسن أسطورة من أساطير الكرة المصرية في الدوري ومنتخب مصر، عملت تحت قيادته في سموحة، وأرى أن اختياره إيجابي جدًا للاعبي الكرة المصرية ويمنحهم فرص أكثر للانضمام للفراعنة، أتمنى له كل التوفيق وهو قادر رفقة صلاح ومرموش على الوصول لكأس العالم والفوز بكأس أمم إفريقيا.

وتابع مهاجم الأهلي السابق: التواجد في منتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، لكن لا بد أن تأتي الفرصة لك عندما تستحق، لذلك عليك أن تجتهد وتتعب وتطور من مستواك، حتى تقتنص الفرصة عندما تأتي لك، تجربتي في النادي الأهلي كان مؤثرة في مسألة انضمامي لمنتخب مصر خلال الموسم ونصف، لذلك لا بد أن تقاتل من أجل ارتداء قميص منتخب مصر.

وواصل حسام حسن: عدت وتألقت مجددًا مع سموحة بعد رحيلي عن الأهلي بسبب العامل النفسي، ظروف النادي كانت صعبة، لذا قررت العودة مجددًا من أجل إعادة نفسي ومساعدة النادي في البقاء بالدوري.

وأضاف هداف سموحة السابق: الكلام عن المهاجمين المصريين "أوفر" لصالح المحترفين الأجانب، سجلت 71 هدفًا في الدوري وهناك لاعبين سجلوا أكثر في مقابل محترفين أجانب لم يسجلوا ربع هذا العدد، مع الاعتراف أن الأندية الكبيرة تحتاج مثل هؤلاء اللاعبين، لكن من وجهة نظري البحث عن التريند وصفحات السوشيال ميديا "تحكمان" الكرة المصرية وتؤثر فيها بشدة للأسف، كل من يجتهد ويتألق سواء مصري أو محترف لا بد أن يحصل على حقه من الإشادة أيا كان ناديه، هذا هو العدل.

واختتم حسام حسن حديثه لأحمد المصري في برنامج نجوم دوري نايل على إذاعة أون سبورت إف أم: الكرة المصرية تمتلك مهاجمين جيدين في كل الأندية، لكن البطولة بالشكل الحالي لم تساعد اللاعبين على الظهور، وخير مثال على ذلك حصول إمام عاشور على لقب الهداف بـ12 هدفًا، وبالعودة للموسم الماضي ستجد أن الهداف حصد اللقب بـ20 هدفًا، الأندية جميعها لم تستعد بشكل جيد للموسم والنظام الجديد لم يمنح الجميع فرص متكافئة، الدوري المصري دائمًا بطولة النفس الطويل، لا بد أن يحدد كل لاعب لنفسه عدد أهداف معينة لا بد من الوصول لها، ليست هناك أزمة للمهاجمين المصريين في الدوري، والدليل هالاند حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في أول موسم وفي الموسم التالي لم يفز بالجائزة، ولم يخرج أحد هناك للحديث عن فشل هالاند، لأنه لاعب وسط منظومة متكاملة، إذا ساعدته بشكل كامل سينجح وإذا لم تساعده بالشكل المطلوب سينجح بشكل أقل لكنه لن يفشل، والمهاجم يتم تقييمه بعدد أهدافه التي يساعده الفريق كاملًا على تسجيلها، لذلك يجب أن تكون عاملَا مؤثرًا في أي فريق تلعب له.