الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد جماهير كرة القدم في أفريقيا وآسيا لمتابعة واحدة من المواجهات القوية ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي فريق صن داونز الجنوب أفريقي بنظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية، خاصة مع رغبة كل طرف في تحقيق بداية موفقة بالمجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز اليوم ضد أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية 2025

تُقام المباراة المرتقبة فجر يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات، وتحديدًا ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضًا بوروسيا دورتموند وفلومينينسي البرازيلي،

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء من ملعب إكسبلوريا في الأوقات التالية:

الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي

مباراة صن داونز وأولسان الكوري

تطلعات الفريقين في البطولة

يأمل صن داونز في تحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في مستهل مشواره بالبطولة، خاصة مع قوة المجموعة التي ينافس بها، بينما يسعى فريق أولسان الكوري لتقديم أداء قوي في ظهوره الأول وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل.

القنوات الناقلة للمباراة

ستنقل منصة DAZN مباراة صن داونز وأولسان الكوري بشكل حصري ومباشر ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025، مع إتاحتها للبث المجاني، وهو ما يمنح الفرصة لعشاق البطولة من متابعتها دون اشتراكات.

البطولة مستمرة حتى منتصف الشهر المقبل

تُقام بطولة كأس العالم للأندية حاليًا على الأراضي الأمريكية، وتستمر حتى يوم 13 يوليو 2025، وسط مشاركة عدد من الأندية القوية التي تمثل مختلف القارات، في منافسة تهدف إلى تتويج بطل أندية العالم.