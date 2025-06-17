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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام حسن مهاجم وهداف مودرن سبورت الحالي وسموحة والأهلي السابق، أن تتويج إمام عاشور بلقب هداف الدوري، ليس مفاجأة، لأنه لاعب كبير وقدم مستويات كبيرة ويلعب لنادي كبير وفرص وصوله للمرمى كبيرة، مشددًا على أن أندية الدوري تفاجأت بالشكل الجديد ولذلك لم تستعد جيدًا بالشكل المطلوب، الأهلي كان ثانيًا مع نهاية المرحلة الأولى بعدد نقاط كان كافيًا لتتويج بيراميدز، لكنه في المرحلة الثانية حصد اللقب بفارق نقطة واحدة فقط.

حسام حسن: بيراميدز كان الأحق للفوز بالدوري.. وهذا الثنائي الأفضل هذا الموسم

وتابع "حسن": بيراميدز كان للأحق للفوز بالدوري هذا الموسم على مجمل ما قدمه، لكن الأهلي دومًا يستغل أخطاء المنافسين ويعمل على التفاصيل الصغيرة للتتويج بالبطولات، وربنا كرم بيراميدز ببطولة إفريقيا، بيراميدز ليس حالة وقتية، لإن هناك نظام قوي منذ إنشاء النادي قبل 7 سنوات، وسيكون منافس قوي لأندية الدوري في المواسم القادمة، لذا على الجميع الحذر منه.

وواصل مهاجم سموحة السابق: كنت أحد المرشحين للانضمام إلى بيراميدز قبل العودة إلى سموحة، وأعتقد أنني كنت سأحقق نجاحًا كبيرًا في هذه التجربة عكس الأهلي حتى في ظل عدم وجود جماهير.

واختتم مهاجم الأهلي السابق حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل: فيستون ماييلي أفضل مهاجم في الدوري المصري حاليًا، لاعب جيد وأحب طريقة لعبه كثيرًا، ومهند لاشين لاعب بيراميدز أحد أفضل لاعبي الدوري المصري هذا الموسم، ومعه إمام عاشور لاعب الأهلي، طبقًا لما قدمه الثنائي هذا الموسم من مستويات.