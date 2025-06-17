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أحمد جودة - القاهرة - شدد حسام حسن مهاجم وهداف مودرن سبورت الحالي وسموحة والأهلي السابق، على أنه راضي تمامًا عن أدائه في الفترة الأخيرة بشكل عام، حتى وإن كان ليس بشكل كامل مع مودرن سبورت، حيث أكد أنه جاء في ظروف صعبة وكان قلقًا من الهبوط خوفًا على اسمه وتاريخه الذي بناه خلال 14 سنة في الدوري الممتاز.

حسام حسن: انتقال "زيزو" للأهلي ليس مفاجأة.. وراضي تماما عن نفسي

وتابع مهاجم سموحة السابق: قبلت التحدي ونجحت فيه مع زملائي في الفريق وإن شاء الله الموسم القادم سيكون أفضل كثيرًا، وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وعن أفضل المهاجمين الذين لعب بجوارهم، قال حسام حسن: تشرفت باللعب بجانب أغلب لاعبي الدوري المصري في سموحة والأهلي، وأتمنى أن أكون أضفت لهم مثلما أضافوا هم لي في مسيرتي، علاقتي جيدة مع الجميع وليس هناك شعور بالغيرة من أحد حتى لو مهاجم.

وواصل هداف سموحة السابق: تفاجأت برحيل محمد شريف بعد الأرقام الجيدة والمستويات الكبيرة التي حققها مع النادي الأهلي خلال سنوات قليلة، شريف حيث كان قادرًا على تخطي أرقام أساطير كبار، فهو لاعب جيد جدًا وعلى المستوى الشخصي أحبه كثيرًا، لذلك أعتقد أنه ظُلم قليلًا بعدم استمراره، وأتمنى عودتنا معًا لكن الأمر في يد إدارة النادي الأهلي.

وعن انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي، أكد لاعب مودرن سبورت: انتقال اللاعبين من الأهلي للزمالك والعكس أصبح مسألة عادية، وصفقة زيزو خير مثال، أصبحنا الآن في عصر يسوده الاحتراف والجماهير يجب أن تتقبل ذلك، والنادي أي نادي لا يقف على لاعب مهما كان اسمه وتاريخه، لكن كان لا بد للزمالك أن يستفيد من رحيله، فاللاعب أي لاعب يبحث دومًا عن مصلحته أولًا.

واختتم حسام حسن مهاجم الأهلي السابق حديثه مع أحمد المصري في برنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت، قائلًا: انتقال زيزو ليس مفاجأة، شاهدنا إمام عاشور قبله ينضم للأهلي، اللاعب حر وأعلن رغبته قبل فترة، لذلك أتمنى له كل التوفيق مع الأهلي.