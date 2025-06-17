نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: الموسم الماضي لم يكن به "تكافؤ فرص".. وإلغاء الهبوط أنقذ الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام حسن مهاجم وهداف مودرن سبورت الحالي وسموحة والأهلي السابق، أن أكثر فريقان استفادا فنيًا هذا الموسم هما الأهلي بطل الدوري وبيراميدز بطل إفريقيا، أما باقي الفرق فلم تستفد فنيًا بالشكل المأمول.

وتابع هداف مودرن سبورت، الموسم الماضي لم يكن به تكافؤ فرص، غير معقول أن تجد زد يمتلك 31 نقطة ويلعب في مرحلة الهبوط وبتروجيت يمتلك 25 نقطة ويلعب في مرحلة تحديد البطل، الموسم القادم سيكون أصعب لأن كل الفرق تعلمت مما حدث الموسم الماضي.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: مفاجأت الدوري في الموسم الماضي كانت كبيرة بتواجد أندية جماهيرية عريقة في مرحلة الهبوط مثل زد وسموحة والاتحاد السكندري، مع احترامي لكل الفرق التي كانت في مرحلة تحديد البطل.

وواصل حسام حسن: زيادة عدد الفرق بعد إلغاء الهبوط يرفع من مستوى البطولة وقوتها، ما دام أنها ستنتهي في الموعد المحدد، الفرق في الدوريات من حولنا تلعب 38 مباراة في الموسم، بخلاف البطولات المحلية والقارية الآخري، منتخب مصر يحتاج لاعبين يتمتعون بخبرات كبيرة وخاضوا احتكاكات كبيرة، لذلك أي لاعب يرغب في الانضمام لمنتخب مصر عليه خوض 50 مباراة في الموسم الواحد على الأقل، لدينا بنية تحتية قوية تساعدنا على لعب هذا العدد ومصر سباقة في نتظيم العديد من البطولات القارية والدولية.

وأردف: أعشق النادي الإسماعيلي وكل الأندية الجماهيرية ومتعاطف معها وأرى أن قرار إلغاء الهبوط جيد، لأنه حافظ على تواجد الإسماعيلي والمحلة في الدوري، الأجواء الجماهيرية في تلك الملاعب تكون دومًا مختلفة وكرة القدم أساسها الجماهير، وأتمنى دخول الاستثمار للأندية الجماهيرية حتى تعود الكرة المصرية كما كانت سابقًا.

واختتم حسام حسن حديثه مع أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم قائلًا: أندية الاستثمار لم تؤثر على الأندية الجماهيرية، وإنبي أبرز مثال على ذلك، فريق تابع لشركة حقق تاريخًا كبيرًا وفاز ببطولات ونجح استثماريًا، الاستثمار مهم للاعبين والأندية كثيرًا لأن الكرة تحولت لصناعة متكاملة والاستثمار الرياضي أفضل أنواع الاستثمار.