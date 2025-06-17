رغبة برازيلية تصطدم بجدار ألماني.. تعادل سلبي بين دورتموند وفلومينينسي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند سلبيًا مع نظيره فلومينينسي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أحداث مباراة بروسيا دورتموند وفلومينينسي في كأس العالم

سدد رينيه رودريجيز لاعب فلومينينسي في الدقيقة 6، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار المرمى.

وأطلق هيراكليس بيريرا لاعب فلومينينسي في الدقيقة 26، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار المرمى.

وصوب نفس اللاعب في الدقيقة 51، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لتمر هي الأخرى بجوار المرمى.

وأهدر جون أرياس لاعب فلومينينسي فرصة هدف محققة في الدقيقة 58، بعد تسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس كوبيل بسهولة.

وأنقذ الحارس جريريجور كوبيل مرماه من هدف محقق لصالح فلومينينسي في الدقيقة 68، بعد تسديدة من جوستافو نوناتو من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن أبعدها الحارس من يسار مرماه.

وفي الدقيقة 3+90، سدد نيكلاس سولي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة الحارس فابيو لوبيز من يسار مرماه.

ويحتل أسود الفيستفاليا بعد هذا التعادل صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل الفريق البرازيلي وصافة المجموعة.