نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريفر بليت لمواجهة اوراوا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ريفر بليت الأرجنتيني عن تشكيلته لمواجهة أوراوا الياباني في في المباراة المرتقبة بينهما في كأس العالم للأندية 2025 بعد قليل على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأميركية.

وتُعتبر هذه أول مواجهة رسمية تجمع الفريقين وتأهل ريفر بليت للبطولة عبر تصنيفه في تصفيات كونميبول بينما يخوض أوراوا البطولة بوصفه بطل دوري أبطال آسيا 2022 في مشاركته الثالثة بكأس العالم للأندية، حيث سبق أن حلّ في المركز الرابع في نسخة سابقة.

يطمح أوراوا الياباني بقيادة المدرب البولندي ماتشي سكورتشا في تقديم مستوى مشرّف رغم تواضع التوقعاتخاصة وأن مجموعته تضم أيضًا إنتر ميلان ومونتيري المكسيكي.



شهدت النتائج الأخيرة للفريقين تباينًا واضحًا، حيث خاض ريفر بليت خمس مباريات حقق خلالها ثلاث انتصارات وتعادل واحد وتلقى خسارة واحدة.

بينما حقق أوراوا ريد انتصارين وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة خلال نفس الفترة مما يعكس تقارب نسبي في المستوى مع تفوق نسبي للنادي الأرجنتيني.

تُعتبر هذه المباراة بداية الطريق للفريقين في رحلة البحث عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية في مجموعة تضم منافسين من العيار الثقيل مما يجعل نقاط المباراة الافتتاحية ذات أهمية كبرى في مسار التأهل.

من المقرر أن يخوض ريفر بليت المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: مونتييل – بيزلا – مارتينيز – أكونيه

خط الوسط: اجناسيو فرنانديز – إنزو بيريز – كيفن كاستانيو

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - سيباستيان دريوسي – فاكوندو كوليديو