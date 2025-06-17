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أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي سينسيناتي الأمريكي بعرض لضم توماس مولر، نجم المنتخب الألماني وبايرن ميونخ.

نادي أمريكي يقدم عرضًا لضم توماس مولر نجم بايرن ميونخ

وقال جيف بيردنج الرئيس التنفيذي للنادي الأمريكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء: "قدمنا له عرضا جيدا، وتحدثنا مع ممثليه، في النهاية لديه العديد من الخيارات وسنحترم قراره وممثليه في حال اختار مكان آخر، هذا جزء من عالم كرة القدم".

وسينتهي عقد مولر مع بايرن ميونخ بعد كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة والتي تتواصل حتى يوم 14 يوليو المقبل، فيما لم يتلق بطل كأس العالم 2014 عرضا للتجديد من ناديه البافاري والذي لعب له طوال 25 عاما.

وقال بيردنج: "لدينا القدرة على التتويج بالألقاب، وتوماس مولر لديه عقلية الفوز وبالفعل حقق الكثير من البطولات، أعتقد أنه سيناسبنا تماما".

ولم يتطرق مولر إلى خططه للمستقبل، لكنه اعترف بأنه يرغب في استغلال مونديال الأندية للبحث عن خيارات جديدة.

وقال مولر: "بالطبع أنها فرصة لي وإذا واصلنا طريقنا في البطولة حتى النهاية، سنلعب في العديد من المدن في الولايات المتحدة".