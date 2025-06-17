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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ إنتر ميلان الإيطالي محاولاته للتعافي من الهزيمة الساحقة بخماسية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وذلك حينما يفتتح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية في ملعب "روز بول" في باسادينا بكاليفورنيا.

مدرب إنتر ميلان: نتطلع لبداية مشوارنا في مونديال الأندية

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني الجديد للفريق، والذي خلف سيموني إنزاجي في المنصب بعد رحيله عقب الخسارة بخماسية، أكد أنه على فريقه التطلع إلى الأمام والفوز في أول مباراة بمونديال الأندية أمام مونتيري المكسيكي.

وقال كيفو في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا التفكير في الماضي لأننا لا يمكننا تغييره".

وأضاف: "يجب علينا أن نفكر بأن هذه هي نهاية موسم 2024/2025 وأن هذه بطولة يجب أن يهتم بها فريق مثل إنتر ميلان، يجب أن تأتي هنا وتظهر أفضل ما لدى ذلك الفريق".

وأوضح: "نحن جاهزون وحاولنا العمل بجد في الأيام الماضية من أجل تشكيل فريق يتمتع بحالة ذهنية وبدنية جيدة تسمح لنا بتقديم أداء جيد".