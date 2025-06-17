نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصربي ميلوييفيتش مدربًا للشارقة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدربا للفريق لمدة موسمين، وذلك خلفا للمدرب الروماني كوزمين أولاريو الذي انتقل لتدريب المنتخب الإماراتي.

الصربي ميلوييفيتش مدربًا للشارقة الإماراتي

وقال حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2، على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: "مرحلة جديدة... بروح التحدي والطموح".

وأضاف النادي الإماراتي:" يسر نادي الشارقة أن يُعلن التعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين".

وتابع:" نرحّب بك في قلعة الملك، حيث الشغف لا يتوقف والطموح لا يعرف الحدود".

وكانت المحطة الأخيرة للمدرب الصربي مع نادي الوصل الإماراتي، وحقق معهم الموسم الماضي 2023/2024، لقبي الدوري والكأس بعد غياب سنوات طويلة منذ 2007 عندما حقق نفس الثنائية في عصر الهواية بالكرة الإماراتية التي تحولت إلى الاحتراف موسم 2008-2009.