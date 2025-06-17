نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | ريال مدريد يكشف لـ دوت الخليج الرياضي.. موعد التعاقد مع بديل كروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر تدعيم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، أول الأهداف التي تخطط لها الإدارة برئاسة فلورنتينو، والمدير الفني الجديد نجم الريال السابق، تشابي الونسو، الذي طلب تدعيم هذا المركز أيضا.

وعاني فريق ريال مدريد بشكل واضح طوال الموسم من تراجع في إيقاع اللعب بعد إعلان اعتزال موسيقار الوسط الألماني، توني كروس، وتعليق حذائه كما أراد داخل جدران البرنابيو.

- صفقة جديدة تقترب من ريال مدريد

ومنذ تولي ألونسو مهمة تدريب العملاق الإسباني استعدادا للموسم الجديد بعد رحيل البرازيلي كارلو أنشيلوتي، أكد على ضرورة ضم صفقة جديدة في خط الوسط بمميزات توني كروس في التحكم برتم الفريق وسرعة التحول من الدفاع للهجوم ونقل الهجمة بلمسات سحرية.

وتحدث الصحفي الموثوق دييجو بلازا، (برنامج الشرينجيتو) التابع لنادي ريال مدريد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" ألونسو طلب رسميا ضم صفقة جديدة بديلا لتوني كروس".

وتابع:" ريال مدريد سينهي تلك الصفقة أيضا عقب انتهاء مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية".

ويستعد نادي ريال مدريد لخوض أولى جولاته في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، عندنا يواجه زعيم آسيا، نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، على ملعب (هارد روك) في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.