نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرينجيتو لـ "دوت الخليج الرياضي"... شرطان للموافقة على رحيل رودريجو هذا الصيف عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتبط اسم البرازيلي رودريجو جوس، الجناح الهجومي لنادي ريال مدريد الإسباني مؤخرا بالرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بغد خروجه بشكل واضح من التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة.

وكان رودريجو قد قضى فترة ليست قصيرة في نهاية عهد المدير الفني السابق للفريق، البرازيلي كارلو أنشيلوتي، خارج حساباته الفنية والاستعانة به في دقائق قليلة.

- موقف رودريجو من الرحيل

وكان اسم اللاعب البرازيلي مؤخرا تداول بشكل واسع بشأن اقترابه بشكل كبير من مغادرة قلعة الميرنجي هذا الموسم رغم قدوم ألونسو ورحيل أنشيلوتي.

وصرح الصحفي الموثوق دييجو بلازا،

برنامج( الشرينجيتو)، التابع لنادي ريال مدريد في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي عن رحيل نجم الفريق:" بشأن رودريجو كل شئ وارد هذا الصيف".

وأختتم:" الأمر يقف على قرار الونسو ووجود عرض مغري".

ويستعد نادي ريال مدريد لخوض أولى جولاته في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، عندنا يواجه زعيم آسيا، نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، على ملعب (هارد روك) في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.