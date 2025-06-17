الرياضة

جارناشو يرفض الرحيل.. وأموريم يطالبه بتغيير طريقته

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جارناشو يرفض الرحيل.. وأموريم يطالبه بتغيير طريقته

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدرب رومين أموريم أن مستقبل دارناشو مشروط بتحسّنه التكتيكي، لافتًا إلى أنه "يجب عليه تعلم الأداء في مركز داخلي" ضمن التشكيلة الجديدة 3‑4‑3.

جارناشو يرفض الرحيل.. وأموريم يطالبه بتغيير طريقته

شهد جارناشو إعادة دمج تدريجية، فبدء مؤخرًا كمشاركة أساسية في مواجهة أرسنال بكأس الاتحاد، بعد غياب عن باقي مباريات الدوري، مما يشير إلى "تغير ملحوظ في طريقة تعامله مع الضغط" حسب أمدو.

تعرض قائد الأرجنتين المستقبل لغارناشو أيضًا لضغوط بسبب استبعاده من مباراة مانشستر سيتي، ورد بإظهار سلوك غير متوازن، إذ غادر أرض الملعب قبل نهاية المباراة، لكن المدرب تعامل مع الأمر بروح الفريق، وقال: "سيدفع العشاء للجميع".

بين أنصار مانشستر يونايتد، دافع ريو فيرديناند عن جوهرة الأكاديمية، مؤكدًا أن النادي يجب أن "يستثمر في لاعبين منزليين"، محذرًا من التسرع في بيعه رغم التقارير التي تربطه بنابولي وتشيلسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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