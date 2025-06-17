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أحمد جودة - القاهرة - يُراقب مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر، إضافة إلى أندية إنجليزية أخرى، المهاجم الفرنسي آرنو كاليومندو (23 عامًا)، هدّاف رين وضحّته البارزة هذا الموسم، تمهيدًا لجلبه خلال الصيف المقبل.

مهاجم فرنسا الشاب بين يونايتد وتوتنهام.. صراع مرتقب

يبرز كاليومندو كأحد أبرز مهاجمي الدوري الفرنسي، بعد تسجيله 34 هدفًا في 93 مباراة مع رين، إضافة إلى مسيرته الناجحة مع لانس على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

جذب اللاعب الانتباه بفضل سرعته العالية وقدرته على تسجيل الأهداف، حيث يصفه بعض النقّاد بـ "المتفجّر"، ويُعتبر هدفًا لمراقبة كبار الأندية الإنجليزية والسويسرية من أجل تدعيم الخط الأمامي.

تُشير بعض التقارير إلى أن رين قد يطالب براتب انتقال لا يقل عن 25 مليون يورو، في ظل تجديد العقد حتى صيف 2026، مما يمنحه موقفًا تفاوضيًا قويًا.