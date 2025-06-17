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أحمد جودة - القاهرة - قال سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق والمحترف حاليًا في مونتيري المكسيكي، في تصريحات اليوم، إن كيليان مبابي "كان يجب أن يفوز بأربعة أو خمسة كرات ذهبية بالفعل"، مشيرًا إلى استحقاق الفرنسي الكبير للجائزة.

راموس يتنبأ بزمن مبابي: "كرة ذهبية واحدة لن تكفيه"

اعترف راموس، المتواجد حاليًا في اليابان استعدادًا لمواجهة الإنتر في كأس العالم للأندية، بأن مبابي يمتلك كل المقومات ليكون الأفضل في العالم، مؤكّدًا أنه "يمتلك حصته من الألقاب الفردية المنتظَرة".

أشاد الدولي الإسباني بانتقال مبابي إلى ريال مدريد وتأقلمه السريع، معتبرًا أنه "الأقرب لأن يُكمِل إرث الكرة الذهبية، ويُدشّن حقبة جديدة للنجم الفرنسي في حقل الجوائز الكبرى".