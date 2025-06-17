نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد وفورست يدخلان سباق سانجانتي الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يراقب مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، إلى جانب وست هام، المدافع السنغالي آرونا سانغانتي (21 عامًا) لاعب لوهافر في الدوري الفرنسي، تمهيدًا لأي صفقة صيفية محتملة.

مانشستر يونايتد وفورست يدخلان سباق سانجانتي الصيفي

يتمتّع سانغانتي بثقة كبيرة في فرنسا، كونه القائد الأصغر سنًا للقسم الأول، وقد أثبت جدارته مع الفريق بعد صعوده الموسم الماضي، خاض خلالها 17 مباراة هذا الموسم.

قدّم أندية إنجلترا عروضًا مغرية خلال يناير على سبيل الإعارة، لكن لوهافر رفض كافة العروض مؤكّدًا استعداده لبيع اللاعب بشكل دائم فقط، وقد جدد عقده حتى صيف 2026، مما يمنح النادي الفرنسي اليد الأعلى في سوق انتقالات الصيف.

يرغب مانشستر يونايتد في تدعيم دفاعه، خاصة مع الشكوك المحيطة بمدافعيه الحاليين مثل فاران وماغواير وليندلوف، كما أن استعانة إريك تين هاج بخيارات جديدة قد تدفع النادي لخوض صفقة كبيرة.

في المقابل، يُجاهر نوتنغهام فورست برغبة قوية في ضم اللاعب، لا سيما أن المدرب نونو إسبيريتو سانتو يريد إعادة بناء الخط الخلفي للفريق رغم احتمال هبوطه. عدم تأثر النادي العميق بالضغوط المالية قد يمنحه فرصة المنافسة.